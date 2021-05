Turismo: firmata convenzione tra Isnart e rete Anci Città dei Motori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convenzione della durata di quattro anni tra Città dei Motori (la rete Anci dei trentuno comuni a vocazione motoristica, rappresentativa di una popolazione di 1,85 milioni di abitanti in 12 regioni) e Isnart fa parte delle sinergie e collaborazioni messe in atto dall’Associazione. Tra gli obiettivi principali dell’accordo, la realizzazione di progetti di studio e di ricerca, di informazione e formazione per la valorizzazione, la promozione e il marketing territoriale, in coerenza con il Piano nazionale del turismo motoristico che Cdm presenterà giovedì 20 maggio nella Conferenza nazionale che si terrà in diretta streaming dalla sede Anci a Roma e dal Museo Ferrari di Maranello. Sarà proprio Isnart con una relazione affidata al presidente Di Vincenzo a illustrare le potenzialità del settore motoristico made in Italy nel comparto complessivo del turismo che si indirizza verso l’Italia. (Com)