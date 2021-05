Lavoro: Ugl, sicurezza diventi priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente mortale di cui è stato vittima un operaio di 53 anni a Spirano, in provincia di Bergamo, "è l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce l'Italia". Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Claudio Morgillo, segretario Ugl Lombardia, in merito all'infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un 53enne in provincia di Bergamo. "L'Ugl - proseguono - è accanto al dolore della famiglia e della comunità cittadina colpita da questo grave lutto. Ribadiamo ancora una volta come la sicurezza sul lavoro, la formazione e una maggiore cultura della tutela e della vita sui luoghi di lavoro, sia indispensabile. La manifestazione 'Lavorare per vivere', promossa dall'Ugl, intende sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul dramma delle morti sul lavoro affinché fra le massime priorità del governo venga data centralità alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori". (Com)