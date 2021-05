© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e la ministra per il Sud, Mara Carfagna, "hanno firmato un decreto per la costituzione di una Commissione interministeriale per la giustizia nel Mezzogiorno". E' quanto si legge in un tweet del ministero della Giustizia. (Rin)