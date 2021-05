Cultura: Laboccetta, al Teatro Sannazzaro di Napoli serata in onore del maestro Isotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel teatro Sannazaro di Napoli, attraverso il suo San Gennaro, Paolo Isotta ha compiuto un piccolo, grande miracolo: per un giorno, mentre si svolgeva una serata ricordo in suo onore, ha messo nuovamente insieme la politica con la cultura. L’ha fatto nella capitale del Sud, che per un giorno ha 'ricostruito il suo Regno'". Così Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli e presidente dell'associazione Polo Sud, in una nota ha commentato la serata in ricordo di Paolo Isotta svoltasi al Teatro Sannazzaro di Napoli. All'evento hanno preso parte anche Antonio Bassolino, Pietrangelo Buttafuoco e Francesco Nicolosi. Tutti i partecipanti "hanno donato a Napoli una serata magica - spiega Laboccetta - Parole e musica come da tempo non si ascoltavano in un Teatro simbolo della napoletanità splendidamente diretto dalla bravissima attrice Lara Sansone. Il sogno di un grande Sud procede con passione ed entusiasmo", conclude Laboccetta. (Ren)