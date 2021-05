Imprese: Unicredit eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a favore di Lati Industria Termoplastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, Unicredit ha concesso il primo finanziamento Esg-linked in Lombardia, garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, a Lati Industria Termoplastici Spa, società varesina attiva nel comparto Gomma e Plastica. Lo rende noto un comunicato. I finanziamenti, tipologia sustainability linked loan, sono caratterizzati dall'applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al borrower che verrà applicato alle linee Esg-linked con una pricing grid in funzione delle future certificazioni del rating Esg e della presenza di rating Esg certificato Ecovadis. Contestualmente al finanziamento è stato negoziato un Interest Rate Swap Esg che permette alla società di mitigare il rischio derivante dall’aumento dei tassi di interesse con un meccanismo di riduzione del tasso fisso dell’operazione collegato anch’esso al rating Esg della società. Il financing package è composto da un finanziamento bilaterale a 6 anni pari a 6,250 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di Sace dedicata alle Mid Cap, destinato a sostenere gli investimenti e il capitale circolante di Lati Spa e da un finanziamento bilaterale chirografario pari a 1,250 milioni di euro. Questa operazione conferma la completa operatività di Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità. (segue) (Com)