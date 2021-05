Napoli: il prefetto incontra l'assessore Clemente e il vescovo di Pozzuoli presso la X Municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha partecipato a un incontro, organizzato dal presidente della X Municipalità, Diego Civitillo, presso la Chiesa San Vitale a Fuorigrotta, cui hanno preso parte il vescovo della Diocesi di Pozzuoli, mons. Gennaro Pascarella, l’assessore al Patrimonio, ai Lavori e ai Giovani, Alessandra Clemente e i parroci delle chiese del territorio. Anche in relazione alla recente recrudescenza di episodi criminali, oggetto peraltro di particolare approfondimento nel corso della riunione del comitato ordine e sicurezza pubblica dello scorso 7 maggio, nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di rafforzare le forme di collaborazione tra le Istituzioni, il mondo della società civile e dell’associazionismo per contrastare la criminalità organizzata. Inoltre, il Prefetto ha assicurato una rafforzata presenza delle Forze dell’ordine, già fortemente impegnate con servizi straordinari di controllo del territorio nella Municipalità. In tale ottica, saranno a breve esaminate proposte concrete di azione comune da sviluppare nelle prossime settimane.(Ren)