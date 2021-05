Scuola: Fondazione Cariparo e Intesa Sanpaolo insieme per promuovere un nuovo modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Fondazione Cariparo, da sempre impegnata sul fronte dell'educazione dei giovani, accoglie la sfida di contribuire alla costruzione di un nuovo modello di scuola, e questa volta lo fa insieme a Intesa Sanpaolo, sempre sensibile ai temi dell'educazione e della formazione, dando il via al bando Scuola Innovazione in un'edizione completamente rinnovata e che mette a disposizione 1.500.000 di euro per gli istituti scolastici di secondo grado delle province di Padova e Rovigo. Da un lato la necessità di rafforzare il dialogo fra la scuola e il mondo produttivo, dall'altro - riferisce una nota - la necessità improcrastinabile, acuita dall'emergenza Coronavirus, di ripensare alla metodologia didattica e agli strumenti utilizzati, hanno stimolato la realizzazione dell'intervento il cui obiettivo è quello di facilitare il passaggio dal mondo dell'istruzione secondaria al mondo del lavoro o all'università migliorando la qualità dell'offerta formativa, mediante: la creazione di ambienti funzionali all'adozione di approcci didattici innovativi e a nuove modalità di apprendimento; la realizzazione o l'aggiornamento di laboratori in grado di favorire negli studenti lo sviluppo di abilità e competenze coerenti con le esigenze del mondo produttivo; l'adozione di approcci didattici multidisciplinari; la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro attraverso l'integrazione della didattica tradizionale con la formazione sulle competenze richieste dalle imprese.