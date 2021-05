Sardegna: Corda (Misto), servizio elisoccorso Regione è uno spreco di denaro pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di elisoccorso della regione Sardegna? "Un inconcepibile spreco di denaro pubblico. Oggi, dati alla mano, ne abbiamo la conferma". Lo afferma la deputata Emanuela Corda, del gruppo Misto. "Dal 1999 al 2018 tale servizio è stato egregiamente svolto dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco con costi nettamente inferiori rispetto a quelli che oggi paghiamo alla società Airgreen che si è aggiudicata l'affidamento del servizio - spiega la parlamentare -. Il totale dei costi dell'esercizio è pari a 10.403.271,21 euro per l'annualità 2019, mentre per l'anno 2020 non è dato sapersi in quanto la pubblicazione delle fatture è ferma al mese di agosto. Se il servizio fosse svolto ancora dai VVFF, rispetto ai costi attuali, avremmo potuto avere un risparmio di ben 25 milioni di euro, anzi con un servizio ancora più efficiente in quanto in aggiunta all'elisoccorso, il corpo dei Vigili del fuoco offriva anche supporto tecnico specialistico speleo alpino fluviale, imbarcando il personale saf e i sommozzatori per gli eventi a mare, che si traduce nel modello Hetms, soccorso sanitario tecnico integrato, a differenza del modello standard Hems messo a bando. Si è deciso di rendere privato in maniera incongrua ed antieconomica un servizio svolto in maniera eccellente e senza spreco di risorse da un soggetto pubblico". (segue) (Rsc)