Covid: Abruzzo, da domani attiva piattaforma Poste per prenotazione vaccinazioni per over 40

Sarà attiva da domani alle ore 12 la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid-19 per i nati fino al 1981. Lo ha reso noto oggi l'assessorato regionale abruzzese alla Sanità. Per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione. E' attivo, infine, anche il servizio di prenotazione via sms, inviando un messaggio contenente il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 il servizio clienti di Poste Italiane ricontatterà l'utente per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento.