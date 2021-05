Roma 2021: Gualtieri, ci sono le condizioni per far ripartire la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha scelto Centocelle, periferia estrema a sudest di Roma. Il quartiere della "Pecora elettrica" incendiata, dei pusher che vogliono spegnere la movida perché troppa luce in strada impedisce lo spaccio. Ma anche il quartiere delle tensioni sociali, della voglia di ripartire. Come vuole ripartire lui, Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e oggi candidato sindaco Pd, come ha spiegato sabato scorso al Parco del quartiere lungo la Casilina. Un anno fa stava scrivendo il Recovery per risollevare le sorti della nostra economia, oggi vuole provarci con Roma. "Anche convincere l'Ue a emettere eurobond con cui finanziare investimenti comuni sembrava a molti una missione impossibile eppure ce l'abbiamo fatta. Io sono convinto che dopo tanti anni di declino ci siano finalmente le condizioni per far ripartire Roma e metterla alla guida del rilancio del paese e della svolta verso l'innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione sociale, la buona occupazione a partire da quella giovanile e femminile", ha Gualtieri a "Il Messaggero". La squadra, la strategia, gli avversari. Ogni battaglia si prepara tenendo conto di queste tre componenti. (segue) (Rer)