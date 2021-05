Imprese: Unicredit eroga un finanziamento da 7,5 milioni di euro a favore di Lati Industria Termoplastici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lati Industria Termoplastica Spa, fondata nel 1945 a Vedano Olona dalla famiglia Conterno, inizialmente si è specializzata nella produzione di compound di acetato di cellulosa, agevolata dalla presenza di materiali concessi al popolo italiano dal piano Marshall, come sottovesti e biancheria sintetiche, maschere militari in plastica e molti altri elementi che Lati selezionava e riciclava. Oggi Lati Industria Termoplastica Spa - prosegue la nota - è uno dei principali produttori di termoplastici tecnici per uso ingegneristico ad elevate prestazioni che trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettrodomestico, industriale e dei trasporti. L’azienda si caratterizza per una capacità produttiva di 40 mila tonnellate sviluppata nei 2 siti di Vedano Olona e Gornate Olona, 2.400 formulazioni attive, 282 dipendenti e circa duemila clienti. Il gruppo ha realizzato nel 2020 vendite pari a 130,9 milioni di euro, con un Ebitda di 17,3 milioni di euro ed un utile di 9,7 milioni di euro. “Il sistema bancario ci conferma che la sostenibilità premia. Non solo orienta i consumi e attira i talenti, ma attrae anche i capitali. Unicredit, è da sempre attenta al territorio e non ci ha mai fatto mancare il suo supporto", ha affermato Michela Conterno, ad di Lati Industria Termoplastica Spa. "Oggi ci conferma la sua fiducia, con un approccio all’avanguardia, attento alla sostenibilità. Grazie a questo finanziamento Lati continuerà a investire in Italia in automazione, digitalizzazione e riqualificazione energetica dei propri siti, con un impegno costante verso lo sviluppo sostenibile”. (segue) (Com)