Vaccino: in Sardegna ieri oltre 13 mila somministrazioni

- Nuova accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid in Sardegna. Nella giornata di ieri sono state complessivamente 13.372 le dosi somministrate negli hub e nei punti di vaccinazione dell'isola o dai medici di famiglia ai pazienti a domicilio. Alle 8.30 di oggi, a meno di ventiquattro ore dall'attivazione del nuovo sistema di prenotazione sulla piattaforma di Poste italiane, sono state circa 60 mila, di cui 10.719 riferite a soggetti fragili, le vaccinazioni prenotate sul territorio regionale per la prima somministrazione. Oltre quattrocento le richieste di vaccinazione a domicilio per soggetti non deambulanti. "La campagna di vaccinazione prosegue - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas -, mantenendo saldo l'obiettivo di arrivare alla completa immunizzazione dei sardi nei tempi più rapidi. Per realizzare questo traguardo stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione. Continuiamo a potenziare il sistema con l'attivazione di nuovi punti di vaccinazione e nuovi hub, rendendo la campagna sempre più capillare sul territorio. Anche l'introduzione del nuovo sistema di prenotazione si inserisce perfettamente all'interno del percorso che abbiamo tracciato". (segue) (Rsc)