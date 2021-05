Vaccino: in Sardegna ieri oltre 13 mila somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvio positivo in Sardegna per il sistema di Poste italiane, secondo l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: "Un buon segnale, dai primi dati - afferma -. La campagna diventa sempre più massiva con la progressiva apertura alle fasce d'età più giovani. Iniziamo a vedere i primi riflessi delle vaccinazioni sul quadro epidemiologico. Ora è fondamentale completare l'immunizzazione dei soggetti più a rischio. La battaglia contro il virus riguarda tutti e il vaccino è l'arma più potente che abbiamo a disposizione, per proteggere noi stessi e chi ci sta vicino". (Rsc)