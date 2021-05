Abruzzo: Regione, fissate le regole per stagione balneare 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Abruzzo ha fissato già le regole per la stagione balneare 2021 partita lo scorso 18 marzo. Lo precisa l'assessore abruzzese al Demanio, Nicola Campitelli. Con una specifica ordinanza sono stati emanati i criteri e le regole per l'utilizzazione delle spiagge abruzzesi e in particolare sono state fissate le seguenti modalità di esercizio dell'attività di balneazione: la stagione balneare è compresa tra il 18 marzo ed il 17 ottobre 2021 (preparazione/allestimento delle spiagge/elioterapia); balneazione garantita con servizio di assistenza al salvataggio dal 1 giugno al 5 settembre; "mare d'inverno" dal 18 ottobre. "Si specifica, inoltre - spiega Campitelli - che la stagione balneare 2021 (dal 15 maggio al 30 settembre), indicata dalla Giunta regionale, è riferita esclusivamente alla balneabilità delle acque, ovvero al periodo in cui le acque del mare vengono utilizzate per la balneazione sotto il profilo igienico sanitario. Colgo l'occasione per augurare a tutti una buona stagione balenare e invito i concessionari e i cittadini a rispettare le regole dell'ordinanza - conclude l'assessore - in particolare le disposizioni relative alla prevenzione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19". (Gru)