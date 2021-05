Ambiente: Sardegna, arrivati altre tre esemplari di aquile del Bonelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo di altri tre esemplari di aquile del Bonelli, giunte dalla Sicilia, aumenta il numero di esemplari in Sardegna, nell'abito del progetto comunitario "Aquila A-Life", in collaborazione con l'Ispra e il supporto logistico di Forestas e corpo forestale. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si arricchisce così il numero di esemplari nell'isola con altre sette aquile di Bonelli, che per il terzo anno consecutivo contribuiranno al programma di reintroduzione. Tre esemplari sono arrivate oggi dalla Sicilia, altri quattro esemplari arriveranno, provenienti dalla Spagna, nei prossimi giorni. I pulli provengono da Life Conrasi (progetto Ue) e Gruppo tutela rapaci (che hanno catturato i rapaci). "Si tratta di un progetto comunitario - ha commentato l'assessore dell'Ambiente, Gianni Lampis - che ha consentito di portare in Sardegna 20 aquile del Bonelli su un progetto che ne prevede 25. Purtroppo cinque di questi esemplari sono morti a causa di una elettrificazione presente su tutto il territorio regionale. Grazie ad un accordo di collaborazione con Enel stiamo cercando di capire quali possano essere le opere necessarie per garantire la salvaguardia di questa specie. Le tre aquile arrivate oggi - ha proseguito l'esponente della Giunta Solinas - verranno portate subito a Bitti, in una voliera dove per un mese ci sarà il periodo di ambientamento e crescita. Già in questa stagione estiva inoltre verrà inaugurata un'altra voliera in territorio di Bosa. L'amministrazione regionale sta inoltre lavorando per la realizzazione di un'altra voliera nella Sardegna meridionale". (segue) (Rsc)