Cultura: boom musei virtuali in era Covid, sabato focus a Napoli

- Domani, sabato 15 maggio, alle ore 10.30 a Napoli, presso la sede della Fondazione Salvatore, si terrà il webinar su "Archiviazione, fruizione e incremento di conoscenza attraverso le nuove tecnologie dei beni culturali" organizzato dalla fondazione Salvatore nell'ambito del ciclo di incontri del "Sabato delle Idee". L'incontro sarà moderato dal giornalista Ottavio Ragone, capo della redazione di Repubblica Napoli. "L'era Covid - spiega una nota - ha sancito il boom di musei virtuali, biblioteche digitali ed archivi online come unici strumenti che hanno consentito accedere all'arte ed alla cultura mentre la pandemia impediva alle persone di spostarsi. Una scoperta importante che ha messo in primo piano l'esigenza della digitalizzazione e della archiviazione. Il 'Sabato delle idee', l'iniziativa che punta a far sorgere a Napoli nuovi spazi di discussione e di risvegliare le capacità critiche e propositive della società civile, farà il punto nel corso del webinar insieme a esperti ed accademici sulle nuove tecnologie per la riproduzione digitale. Un processo non semplice e con dei costi che garantisce, oltre alla conservazione, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali e soprattutto la loro messa in rete aprendo prospettive innovative per la comunicazione e la fruizione dei patrimoni". (segue) (Ren)