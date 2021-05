Sardegna: ordinanza del presidente della Regione, via libera agli arrivi nelle seconde case

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera agli arrivi nelle seconde case in Sardegna. Dal presidente della Regione, Christian Solinas, è arrivata la proroga delle ordinanze emanate gli scorsi 5 e 17 marzo relative alla registrazione dei passeggeri sul sito di "Sardegna sicura", ai test di ingresso e ai controlli nei porti e aeroporti per gli arrivi sull'isola. L'unica differenza riguarda gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza numero 9 del 17 marzo 2021, che cessano di avere efficacia, "salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus". Si tratta di disposizioni che si riferiscono proprio agli ingressi nelle seconde case in Sardegna per i non residenti che in precedenza erano consentiti soltanto "in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell'ordinanza regionale numero 5/2021". Ora, invece, anche i non residenti potranno raggiungere le seconde case in Sardegna senza le precedenti limitazioni. (segue) (Rsc)