Covid: Sardegna in zona gialla con Rt più basso d'Italia, per Solinas è stato premiato sacrificio sardi (2)

- Una posizione ribadita dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: "Al tavolo tecnico nazionale abbiamo posto diverse questioni per la revisione del sistema attualmente in vigore - sottolinea -, oggi del tutto inadeguato a una gestione puntuale dell'emergenza. Non abbiamo solo proposto una diversa parametrazione, ma anche una diversa tempistica, con valutazioni e possibilità di riclassificazione di settimana in settimana. Inoltre, tra le proposte che abbiamo avanzato, c'è anche quella di restrizioni mirate su aree specifiche all'interno delle Regioni, aspetto che, in prospettiva di una riapertura, specialmente al turismo, metterebbe in competizione virtuosa i territori per garantire la sicurezza". (Rsc)