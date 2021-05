Sardegna: assessore Fasolino incontra Anci, Cal, sindacati e associazioni datoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore della Programmazione e Bilancio della regione Sardegna, Giuseppe Fasolino, ha incontrato nei giorni scorsi l'Anci, Associazione dei comuni, il Cal, Consiglio delle autonomie locali, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. Si è trattato di un primo tavolo di confronto che ha fornito l'occasione per condividere le prossime azioni di sostegno al tessuto produttivo sardo guardando alle risorse in campo e a quelle che arriveranno con la variazione di bilancio a cui si sta lavorando, ma anche con i fondi europei derivanti dalla nuova programmazione 2021-2027 e con le risorse del Recovery fund. La modalità di condivisione scelta ha incontrato il favore di tutti i soggetti coinvolti, che sono stati riconvocati per la prossima settimana, in linea con un percorso di dialogo e confronto costruttivo. Investimenti e occupazione i temi al centro dell'incontro, con la garanzia da parte dell'esponente della Giunta Solinas di continuare a mettere in campo tutte quelle misure utili ad alleviare le sofferenze del mondo del lavoro. L'Anci ha posto l'accento sulle difficoltà dei Comuni e sulla necessità impellente, condivisa dall'assessore, di semplificare metodi e procedure per arrivare a una sburocratizzazione che vada a vantaggio dei cittadini sardi. (segue) (Rsc)