Ambiente: Sardegna, arrivati altre tre esemplari di aquile del Bonelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aquila A-Life" è il nome del progetto internazionale di reintroduzione che vede coinvolti la Spagna, la Francia e l'Italia (Sardegna). Gli obiettivi del progetto Life16 "Aquila A-Life" sono, in primo luogo, l'aumento della consistenza dell'Aquila di Bonelli nell'area occidentale del bacino del Mediterraneo, agendo sulle cause della diminuzione della popolazione e sostenendo la formazione di nuovi nuclei in ecosistemi dove la specie era presente fino a pochi anni fa. Per ottenere questo risultato sono stati identificati una serie di obiettivi specifici. Primo fra tutti aumentare il numero di coppie territoriali nelle aree di presenza storica della penisola iberica e della Sardegna, riducendo allo stesso tempo il rischio di elettrocuzione per l'aquila di Bonelli ed anche per altre specie di uccelli ed in particolare i rapaci. È previsto, nel corso dei cinque anni del progetto (2018-2022 e in tutta l'area del Mediterraneo - occidentale) il rilascio in Spagna e Sardegna di 100 esemplari complessivamente (25 in Sardegna). In tre anni (2018-2020), sono stati rilasciati in Sardegna 20 esemplari dalla voliera di Crastazza-Bitti. La voliera di Santa Maria-Bosa è in fase di ultimazione e sarà operativa a partire da quest'estate. (Rsc)