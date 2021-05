Abruzzo: Sospiri, si lavora alle nuove linee guida per la legge urbanistica regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio della regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nell'ufficializzare l'avvio della procedura che dovrà condurre all'approvazione della nuova Legge urbanistica regionale, afferma: "Meno burocrazia, ma maggiore attenzione per l'ambiente e per la sostenibilità delle scelte che dovranno regolare lo sviluppo futuro dei nostri territori. Sono alcune delle linee guida che disciplineranno la nuova legge urbanistica regionale, inserite in uno studio di quasi 100 pagine e nella relativa delibera di giunta, che porta la firma dell'assessore Campitelli. Un atto fondamentale, da me auspicato, dunque - prosegue Sospiri -, per aggiornare e adeguare al nuovo millennio una norma ormai datata e che deve fare i conti con gli input che ci arrivano dall'Europa, ma anche con una regione profondamente cambiata che oggi al consumo del suolo preferisce reinventare una nuova vita per l'esistente. Una legge che, in primo luogo, dovrà essere condivisa con il territorio e con le sue forze produttive, dunque con tutte le altre strutture regionali chiamate a dare il proprio contributo e con i vari stakeholder". Sospiri aggiunge: "Due gli obiettivi fondamentali. Adeguare la nostra legislazione per dare nuovo impulso al territorio e promuovere la sua attrattività attraverso strumenti che siano in grado di passare da un approccio di governance spesso conflittuale e frammentato a un approccio condiviso e socialmente integrato, aprendo un tavolo di confronto con le categorie". (segue) (Gru)