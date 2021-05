Torino: Atp Finals, nasce il comitato promotore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono incontrati oggi, al Foro Italico, i quattro rappresentanti del costituendo Comitato per le Finali ATP di Torino. Nel Comitato, che per legge sarà presieduto dal Sindaco di Torino o da un suo delegato, saranno rappresentate tutte e quattro le Istituzioni coinvolte. Oltre alla Sindaca Chiara Appendino ne faranno dunque parte: Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport, in rappresentanza della Regione Piemonte; l’onorevole Simone Valente, in rappresentanza dell’Autorità di Governo competente in materia di Sport; l’avvocato Fabrizio Tropiano, in rappresentanza della Federazione Italiana Tennis. Il Comitato svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Anche grazie al Comitato, le Nitto ATP Finals costituiranno sempre di più un argomento strategico nell’agenda promozionale di Torino, della Regione e dell’Italia tutta.La costituzione del Comitato avverrà a Torino il 20 maggio 2021 a Palazzo Civico, dinnanzi al notaio incaricato. Nella medesima data, a seguito della firma dell’atto costitutivo, il Comitato si riunirà per la prima volta affrontando i primi importanti argomenti in ordine alla promozione del territorio e definendo le relative linee d’azione. (Rpi)