Sardegna: nuova strada Arzachena-Palau, l'assessore Salaris incontra i sindaci, il prossimo mese certezza sul tracciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strada Arzachena-Palau è stata al centro del vertice in videoconferenza fra l'assessore regionale sardo ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, e i sindaci del territorio. Nell'incontro è stato anche fatto il punto sullo stato delle infrastrutture viarie del Nord Sardegna. Il tracciato della nuova arteria è attualmente al vaglio dei primi cittadini. Al momento, il ministero delle Infrastrutture sta esaminando le autorizzazioni paesaggistiche sul tratto Olbia-Arzachena per la quale è in corso la progettazione. Sono invece state presentate ai Primi cittadini le ipotesi per la scelta del tracciato del tratto a due corsie Arzachena-Palau con una prospettiva di breve termine: il prossimo mese le Amministrazioni coinvolte si esprimeranno sulla scelta che potrebbe cadere o su un tracciato ex novo o sull'adeguamento in sede. Lo scopo della videoconferenza era appunto la presentazione e l'analisi delle due opzioni di tracciato studiate da Anas. "I tempi per l'appalto dei lavori sono al momento stimati al 2023, ma auspico in una accelerazione, possibile solo se il governo vorrà accettare la richiesta della Sardegna di nominare un commissario, da individuare nella figura del presidente della Regione come già più volte abbiamo chiesto", ha spiegato Salaris. (segue) (Rsc)