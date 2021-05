Sardegna: uffici di prossimità, 27 le manifestazioni di interesse presentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è dimostrato alto, con 27 manifestazioni d'interesse presentate da Comuni, Unioni dei comuni e Comunità montane, l'interesse per gli uffici di prossimità da parte degli Enti locali. Si è chiusa quindi la prima fase, ora la commissione di valutazione istituita presso il Centro regionale di programmazione è impegnata a valutare le domande. I criteri definiti dalla Giunta regionale sarda per l'individuazione degli uffici di prossimità tengono conto della soppressione nel territorio di riferimento delle sedi giudiziarie distaccate, della distanza tra il Tribunale territorialmente competente e la sede del Comune (o del Comune più lontano nel caso di aggregazioni di Comuni), del numero dei residenti e della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari determinata da altri indici di svantaggio. Il progetto nasce dall'esigenza di rendere i servizi della giustizia più vicini ai cittadini sardi, che potranno compiere operazioni e avere informazioni direttamente nel proprio Comune, senza necessità di spostarsi. "L'obiettivo della Regione - spiega l'assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Fasolino - è promuovere nuove forme di supporto e nuovi servizi nelle aree più fragili e distanti dalle attività dei Tribunali ordinari, anche a seguito della revisione delle circoscrizioni giurisdizionali avvenuta negli ultimi anni che ha comportato un profondo ridimensionamento degli uffici giudiziari e la chiusura delle otto sedi distaccate dei Tribunali di Carbonia, Iglesias, Sanluri, Sorgono, Macomer, Alghero, La Maddalena e Olbia. Auspichiamo che tutte e 27 le domande possano essere accolte". Non a caso, tra le domande figurano proprio le manifestazioni di interesse di tutti i Comuni delle ex sedi distaccate di soppresse. L'iniziativa degli Uffici di prossimità in Sardegna è inserita nell'ambito un Progetto nazionale realizzato dal Ministero della giustizia e finanziato con le risorse europee del Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-20.(Rsc)