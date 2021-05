Covid: 112 nuovi casi di positività in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Abruzzo sono 112 i nuovi positivi al coronavirus (38 a L'Aquila, 39 a Chieti, 12 a Pescara, 20 a Teramo, 3 residenti fuori Regione), a seguito di 4.182 tamponi molecolari effettuati e di 2.386 test antigenici. Si registra un decesso, mentre sono 63.797 i guariti dall'inizio della pandemia (+105), 6.892 gli attualmente positivi (+6), 205 i ricoverati in area medica (-10), 19 i ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6.668 in isolamento domiciliare (+16). Lo comunica la regione Abruzzo. (Gru)