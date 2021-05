Sardegna: assessore Fasolino incontra Anci, Cal, sindacati e associazioni datoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esigenza di chiamare a raccolta coloro che rappresentano il sistema produttivo e occupazionale, nelle sue varie espressioni, nasce dalla volontà di condividere considerazioni e indirizzi in maniera tale da mettere in campo celermente ed efficacemente quelle azioni di cui la Sardegna ha bisogno", ha spiegato Fasolino. "Sulla base delle risorse che da qui ai prossimi tre anni verranno messe in campo abbiamo la possibilità di lavorare a una programmazione più estesa per condividere un piano di sviluppo di medio-lungo termine", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas, annunciando la volontà di convocare anche incontri territoriali per zone omogenee in modo da coinvolgere nella nuova metodologia di lavoro i territori in maniera più ristretta. (Rsc)