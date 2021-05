Sardegna: Orrù (Progressisti), risorse a Comuni per percorsi contro stress psico-sociale da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sulle complicanze psico-sociali dovute alla pandemia in corso sono davvero preoccupanti, come ci segnalano gli ordini professionali e i diversi professionisti del settore, che ringrazio tutti per il prezioso supporto. È fondamentale in questo momento stanziare risorse economiche ai comuni di tutto il territorio regionale per attivare programmi specifici o aprire uffici specializzati che offrano un supporto a livello psico-sociale, con particolare riguardo alle categorie più fragili come gli anziani, le donne e i più giovani. Piuttosto che impegnare il nostro tempo in Consiglio regionale a discutere leggi che non servono alla popolazione, si vada urgentemente in aula per affrontare questo grave problema. Non si può più aspettare". (Rsc)