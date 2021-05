Caserta: spari per far sloggiare inquilino, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accusato di aver tentato di estorcere denaro a un parente di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, è stato arrestato un 25enne laziale. L’episodio risale al giugno di due anni fa quando il giovane, a causa di dissidi legati a questioni ereditarie, aveva minacciato con una pistola il congiunto ingiungendogli di abbandonare l’abitazione nella quale viveva. Avrebbe sparato tre colpi e poi sarebbe fuggito. Per il 25enne, il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, ha disposto la misura dell’arresto, che è stato eseguito in carcere a Frosinone dove l’indagato si trova per altre cause. (Ren)