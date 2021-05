Sardegna: partita la vaccinazione di massa a La Maddalena, la prossima settimana toccherà a Carloforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione di La Maddalena, curata dalla Regione con Ats Sardegna e con la collaborazione del Comune, dell'Esercito, della Marina e di varie associazioni di volontariato, ha un potenziale di 2.500 somministrazioni giornaliere nei due hub allestiti: 500 nella palestra della Scuola per sottufficiali con sei postazioni vaccinali e 2.000 nell'ex Arsenale, struttura di circa 1.000 metri quadri recuperata in appena tre giorni con la realizzazione di 17 postazioni. La campagna per le isole minori sarà completata a Carloforte nel prossimo fine settimana. Poi, sarà la volta di Sant'Antioco e Calasetta. (Rsc)