Campania: De Luca, stiamo per prosciugare il fiume della mobilità sanitaria passiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo per prosciugare il fiume della mobilità sanitaria passiva verso il Nord". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì. "Eravamo noi a mantenere la sanità lombarda - prosegue - con cittadini campani che andavano a farsi curare al Nord. Qui in Campania abbiamo tutto ciò che ci serve per cure di prima eccellenza, lavoreremo anche sui numeri del personale per ridurre le liste d'attesa".(Ren)