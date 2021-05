Piemonte: Allasia contro senatore de Bonis, chiusura museo Lombroso? Richiesta inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ inaccettabile che un senatore senza conoscere il museo e il suo contesto territoriale ne chieda la chiusura. Sarà mia premura prendere contatto con il Museo di antropologia criminale oltre farci visita, per valutare con la sua direzione, quali possono essere le necessità della struttura per farlo rivalutare oltre i confini di Torino". Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, sulla richiesta del senatore Saverio De Bonis, che ha invitato il ministro della Cultura a chiudere il museo Lombroso di Torino per il suo "razzismo scientifico". "Scriverò poi al ministro della Cultura Dario Franceschini di venirlo a visitare per rendersi conto in prima persona della sua peculiarità e caratteristica unica nel suo genere - aggiunge Allasia - . Soffermarsi a teorie ottocentesche oramai lasciate ai libri di storia come ha fatto il senatore, vuol dire non cogliere l’essenza stessa del museo, che rappresenta un’istituzione riconosciuta per il suo ruolo storico e scientifico in tutto il mondo".(Rpi)