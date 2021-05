Campania: Ciarambino, Po al Policlinico già previsto da piano ospedaliero, De Luca chiarisca tempi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza che per il governatore sottrarrebbe camerieri a ristoranti e hotel – aggiunge Ciarambino - è quella stessa misura grazie alla quale nella sola Campania oltre 250mila famiglie hanno potuto mettere un piatto a tavola dall'inizio della pandemia ad oggi. Un periodo in cui, con la quasi totalità della attività chiuse, sarebbe stato impossibile trovare anche solo un impiego saltuario. Piuttosto che attaccare un provvedimento che ha dato da mangiare a tanti, il presidente concentri le energie a creare lavoro in Campania, che continua ad essere maglia nera per l'occupazione. Da parte nostra siamo disponibili a un confronto e a dare il nostro contributo di idee e proposte". (Ren)