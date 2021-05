Vaccino: da domani in Campania aperta piattaforma per fascia 45-49 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, 15 maggio 2021, sarà aperta in Campania la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione anti Covid dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Lo comunica in una nota l’Unità di crisi della Regione Campania. Sarà possibile effettuare la prenotazione al link della piattaforma regionale: https://adesionevaccinazioni.soresa.it. (Ren)