Sardegna: nuova strada Arzachena-Palau, l'assessore Salaris incontra i sindaci, il prossimo mese certezza sul tracciato (2)

- Nel corso dell'incontro l'esponente della Giunta Solinas ha ribadito anche la volontà che venga inserito tra le opere da realizzare il tratto Palau-Santa Teresa. A questo proposito verrà avanzata specifica richiesta. "Stiamo parlando di una strada strategica per lo sviluppo del Nord Sardegna oltre che per la sicurezza di chi, ogni giorno, percorre delle strade inadeguate alle reali esigenze del territorio - ha continuato Salaris -. Lo sviluppo dei territori e la ripresa dell'economia passano attraverso un sistema infrastrutturale efficiente, è anche per questo motivo che puntiamo ad avere la copertura finanziaria certa dell'intera opera Olbia-Palau-Santa Teresa, con risorse che si potranno individuare anche nel contratto di programma Anas di imminente programmazione". (Rsc)