Napoli: Peluso e Santoro (Fd'I), agghiacciante progetto caserma Battisti a Bagnoli

- "Il progetto di trasformare in carcere l'ex caserma Battisti a Bagnoli, in quella che dovrebbe essere l'area turistica trainante per l'economia di Napoli e della Campania, è "agghiacciante" ed incompatibile con la vocazione turistica del territorio. Combatteremo con tutte le nostre forze per contrastarlo ed auspichiamo una forte mobilitazione di tutte le forze politiche e popolare per amore di Napoli della nostra città". E' quanto ha affermato la viceresponsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, e il coordinatore cittadino di Fd'I, Andrea Santoro: "E' inaccettabile che, nell'area di Bagnoli, principale attrattore turistico della città, che si inquadra nel più ampio progetto di riqualificazione dei Campi Flegrei, venga previsto un "polo carcerario" che è del tutto incompatibile con i progetti turistici e di riqualificazione urbana del territorio". Peluso e Santoro, che hanno aggiunto: "Il nostro partito propone da tempo che il carcere minorile di Nisida venga delocalizzato per restituire le bellezze della piccola isola alla città e al suo sviluppo turistico e, quindi, auspichiamo che prevalga il buon senso e che tutte le forze politiche dimostrino fattivamente di avere a cuore la città di Napoli scongiurando la realizzazione di un progetto che è gravemente offensivo per il nostro territorio e che lo priverebbe della principale opportunità di sviluppo economico ed occupazionale". (Ren)