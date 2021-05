Amministrative: Letta, sconfitte 2016 in grandi città a causa di "scollamento sentimentale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le amministrative di ottobre sono "importanti. Andiamo a votare in Comuni grandi che hanno votato nel 2016 quando non c'ero". Lo ha detto il segretario Enrico Letta nella sua relazione in apertura della direzione del Partito democratico. "Quella sconfitta a Roma, Torino e Napoli è stata l'inizio dello scollamento della connessione sentimentale con il Paese che ha portato a sconfitta del 2018", ha rimarcato. Occorre "recuperare quella connessione sentimentale a partire dalle città", ha concluso Letta. (Rin)