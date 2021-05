Pa: concorso Sud, anche in Sardegna una sede per la prova scritta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in questi giorni le attività relative alla formazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta digitale del concorso bandito dall'Agenzia per la Coesione territoriale per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud. Una volta definita la graduatoria e valutate le residenze degli ammessi, verranno rese note le città che ospiteranno le prove concorsuali. Il dipartimento della Funzione pubblica, anche in ragione del perdurare dell'emergenza Covid, ha - precisa una nota - richiesto al Formez di individuare una sede anche per la regione Sardegna. (Com)