Pa: Manca (Pd), bene ministero Funzione pubblica su sede concorso in Sardegna

- Il deputato del Partito democratico, Gavino Manca, dichiara: "Apprendiamo con piacere che il ministero della Funzione pubblica individuerà anche in Sardegna un sede per il cosiddetto 'Concorso Sud'". Nel commentare la nota con cui si è fornito un aggiornamento sulla selezione per l'assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali, il parlamentare aggiunge in una nota: "Con questo provvedimento il ministro Brunetta ha riconosciuto il disagio che avrebbero affrontato alcune centinaia di sardi per partecipare al concorso. È la dimostrazione che attraverso il dialogo si possono raggiungere dei risultati nell'interesse di tutta la comunità. Attendiamo ora l'individuazione della sede isolana - conclude l'esponente del Pd - che sarà effettuata in base alla provenienza geografica dei candidati alla selezione". (Com)