Piemonte: strada provinciale 460 Lombardore-Salassa, dalla Regione 200 mila per la variante (2)

- "Progettiamo finalmente il futuro della nostra Regione condividendone i principi con gli Enti locali – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi -. Lo scorso anno abbiamo infatti chiesto alle Province e alla Città metropolitana di selezionare in base a criteri predefiniti le opere strategiche e prioritarie per il territorio. Ora, come promesso, iniziamo a finanziare la prime opere di quell’elenco con l’obiettivo naturalmente di procedere con la progettazione di tutte in maniera da essere pronti per la realizzazione nell’ambito della prossima stagione di programmazione economica europea". La progettazione sarà in capo alla Città metropolitana di Torino per la variante Lombardore Salassa, alla Provincia di Vercelli per la superstrada Novara e Vercelli e al Comune di Asti per la tangenziale Sud-Ovest. "La nostra idea – evidenziano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – è di mettere sempre al centro i territori: a loro abbiamo chiesto di indicare le opere e a loro affidiamo la progettazione poiché siamo convinti che siano gli Enti locali a conoscere meglio di tutti le esigenze delle comunità e dei territori e noi vogliamo mettere le risorse proprio sui progetti che migliorano la vita quotidiana e favoriscono lo sviluppo futuro delle aree. Non aspettiamo di avere le somme necessarie per realizzare gli interventi, ma cominciamo a progettarle perché sappiamo che il sistema di finanziamento è premiante nei confronti degli interventi con un grado di progettazione avanzata". (Rpi)