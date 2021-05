Sardegna: Orrù (Progressisti), risorse a Comuni per percorsi contro stress psico-sociale da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 rappresenta una forma nuova e complessa di stress psico-sociale per la popolazione. Gli studi condotti per valutare l'impatto delle misure restrittive e di isolamento hanno infatti dimostrato l'aumento di diverse complicanze psicopatologiche, tra le quali: stress, depressione, ansia, panico, rabbia, insonnia, frustrazione, apatia e disturbi dell'alimentazione. Le categorie maggiormente a rischio sono gli anziani, le donne e i giovani: i primi perché più fragili davanti al virus, alla depressione e alla solitudine, le seconde perché più predisposte alla depressione e più toccate dalle ripercussioni psico-sociali e lavorative, i più giovani in quanto vittime dello sconvolgimento relazionale e dell'isolamento, che nei casi più gravi porta ad un aumento dei comportamenti suicidari, dell'autolesionismo e della violenza verso gli altri. Maria Laura Orrù, consigliera regionale del gruppo Progressisti, ha presentato una mozione a firma di tutto il suo gruppo per sollevare il problema al presidente Solinas e all'assessore Nieddu. (segue) (Rsc)