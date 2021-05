Abruzzo: Sospiri, si lavora alle nuove linee guida per la legge urbanistica regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale abruzzese prosegue: "In primo luogo, dovremo promuovere una pianificazione territoriale e urbanistica sostenibile, ovvero compatibile con l'ambiente e il paesaggio e dunque nelle linee guida abbiamo già individuato delle priorità. Ovvero la nuova legge urbanistica dovrà garantire il corretto uso e la tutela delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche; assumere come un dovere il contenimento del consumo del suolo; migliorare la qualità urbana attraverso la compensazione urbanistica e le misure premiali; tutelare le aree agricole di rilevanza ambientale e la qualità degli spazi urbani; promuovere il risparmio energetico e idrico, e un sistema della mobilità e di smaltimento dei rifiuti che sia razionale; determinare i livelli di qualità urbana che garantiscano benessere, salubrità, efficienza e sicurezza, oltre che livelli accettabili di insediamenti urbani e promuovere una maggiore qualità della vita soprattutto per i soggetti fragili, che significa innanzitutto abbattimento delle barriere architettoniche e città a misura di anziano, bambino o diversamente abile. Oggi - conclude Sospiri - comincia un cammino nuovo, che dovrà in tempi brevi dotare il nostro territorio regionale, ovvero tutte le città, di uno strumento moderno, solido, efficace e adeguato, e al tempo stesso dovrà garantire agli imprenditori procedure più snelle per il rilancio del comparto". (Gru)