Covid: vaccini in Piemonte, somministrate 34.922 dosi nelle ultime 24 ore (2)

- Proseguono le preadesioni sul portale www.ilPiemontetivaccina.it: sono in totale 223.127 nella fascia di età 50-59 anni. Nel dettaglio, 103.607 nella fascia 50-54 anni (iniziate martedì 11 maggio) e 119.520 nella fascia 55-59 anni (al via da martedì 4 maggio). Intanto, oggi sono arrivate in Piemonte con due giorni di anticipo 20.600 dosi di AstraZeneca e 11.200 di Johnson&Johnson che sono in via di distribuzione sul territorio. (Rpi)