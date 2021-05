Piemonte: strada provinciale 460 Lombardore-Salassa, dalla Regione 200 mila per la variante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 200 mila euro il finanziamento della Regione Piemonte, deliberato oggi su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi, per la progettazione della variante alla Strada provinciale 460 Lombardore-Salassa. "Finalmente sblocchiamo un’opera attesa da oltre trent’anni dal Canavese – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi -. Dal dialogo con il territorio è emersa la priorità di realizzazione di un progetto che ha radici lontane e che va inevitabilmente attualizzato e migliorato. La variante faciliterà il collegamento stradale da e verso il distretto industriale sgravando la strada 460 dal traffico pesante". Nel Piemonte fulcro di due grandi opere internazionali come la Torino Lione ed il Terzo Valico, l’Amministrazione regionale ha voluto instaurare nei mesi scorsi un dialogo con le Province per individuare le opere più attese e strategiche per il rilancio dei territori. Rispetto all’elenco di opere scaturito da questo dialogo la Regione Piemonte anticipa il finanziamento di un milione di euro per lo studio progettuale delle prime tre: la variante alla strada provinciale 460 Lombardore Salassa nel Torinese (200 mila euro); la nuova superstrada di collegamento tra Novara e Vercelli (400 mila euro); la tangenziale Sud-Ovest di Asti (400 mila euro) che permetterà il collegamento tra la A21 Torino – Piacenza, la A33 Asti – Cuneo, la S.S. 10 “Padana Inferiore”, la S.S. 706 “Tangenziale Est di Asti”, S.S. 456 “del Turchino”. (segue) (Rpi)