Napoli: Giannuzzi (Misto), Bipiani a Ponticelli, vergogna de Magistris

- "Trecento persone, un centinaio di famiglie che abitano da decenni nei cosiddetti Bipiani di Ponticelli, i container fatiscenti e pieni di amianto alla periferia di Napoli, rischiano di essere messe in strada nei prossimi giorni per una decisione insensata del comune. Insieme al consigliere di municipalità Tina Formisani e al consigliere comunale Marta Matano, negli ultimi 2 anni abbiamo denunciato in tutte le sedi istituzionali le condizioni disumane in cui hanno vissuto queste persone". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice Silvana Giannuzzi (Misto) che ripercorre l'impegno sulla vicenda: "Nell'aprile 2019 presentai sulla vicenda un'interrogazione al Ministero della Sanità e nel febbraio 2020 accompagnai sul posto con Formisani e Matano il viceministro della salute Sileri affinché vedesse coi suoi occhi lo scempio umano e ambientale. Successivamente ho preteso e ottenuto dal Ministero che vi fossero interlocuzioni con il sindaco De Magistris per sollecitare una soluzione al grave problema. A dicembre scorso arriva finalmente una schiarita. Dal Ministero ci fu confermato "informalmente" che il sindaco De Magistris, sentito dal viceministro Sileri, avesse fornito rassicurazioni sulla bonifica del sito e la contestuale ricollocazione degli occupanti. Intanto, lo stesso assessore (dell'epoca) alle Politiche sociali del Comune, Monica Buonanno, confermava a mezzo social l'impegno del comune per la riqualificazione dell'area con contestuale ricollocazione degli abitanti in nuovi alloggi". (segue) (Ren)