Sardegna: Tribunale riesame, no a dissequestro 214 chili marijuana sequestrati da Gdf ad aprile a Muravera

- Il Tribunale del riesame di Cagliari ha respinto questa mattina il ricorso presentato dal legale della società agricola di Muravera nella quale la Guardia di finanza della tenenza di Muravera aveva sequestrato 214 chili di inflorescenza raffinata di marijuana e 200 piantine di cannabis riposte in vasi ancora in fase vegetativa. Era stato lo stesso titolare della società a sollecitare l'intervento delle Fiamme gialle per assicurarsi di essere in regole con le normative in vigore. Il titolare dell'azienda, tramite il suo legale, ha evidenziato l'interpretazione, a suo parere errata data in Sardegna alla normativa in vigore (la legge 242 del 2016) che permette la coltivazione di canapa sativa ad aziende registrate e regolarmente censite. "Dallo scorso 25 marzo, infatti - ha spiegato il titolare della società sarrabese - una direttiva della Dda di Cagliari ha stabilito che l'inflorescenza è considerata droga. Non credo sia corretto che la normativa nazionale sia interpretata discrezionalmente". (segue) (Rsc)