Sardegna: Tribunale riesame, no a dissequestro 214 chili marijuana sequestrati da Gdf ad aprile a Muravera (2)

- Ora il legale della società, Carlo Alberto Zaina, ricorrerà in Cassazione. "Ci sono diversi punti dell'ordinanza del Tribunale che non ci convincono - ha spiegato il legale -. C'è il rischio di avere sulla materia un approccio proibizionista non tenendo conto che ci sono delle coltivazioni che non sono funzionali all'emissione sul mercato di sostanze stupefacenti. Le interpretazioni introdotte dalla Dda di Cagliari a mio giudizio sono una sorta di processo alle intenzioni, un principio inaccettabile. Inoltre le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che è commerciabile qualsiasi derivato della canapa che non abbia effetto drogante". Ora la parola passa alla Cassazione che deciderà in via definitiva in merito alla vicenda. (Rsc)