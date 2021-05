© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.103 i controlli effettuati nelle ultime 24 ore. E' il bilancio dell'attività degli uomini del Corpo forestale regionale impegnati per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19. 250 controlli sono stati effettuati nell'aeroporto di Cagliari e 377 in quello di Alghero; 1.048 nel porto di Olbia, 324 a Porto Torres, 63 a Cagliari e 41 ad Arbatax. (Rsc)