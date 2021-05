Sardegna: partita la vaccinazione di massa a La Maddalena, la prossima settimana toccherà a Carloforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via, questa mattina alle 9 nell'isola di La Maddalena, la campagna "Sardi e vaccinati" per le isole minori. Sono stati convocati oltre 7.000 cittadini per sottoporsi, tra oggi e domenica 16 maggio, alla somministrazione del vaccino contro il coronavirus, con l'obiettivo dell'immunizzazione di massa per tutti i cittadini dai 16 anni in su, secondo quanto previsto dall'accordo per le isole minori tra la struttura commissariale per l'emergenza Covid e le Regioni. "Con questa fase della campagna di vaccinazione, che consente di rendere Covid free le nostre isole minori, prosegue il forte impegno della Regione, con le sue strutture sanitarie, per preparare la Sardegna ad affrontare in sicurezza la stagione estiva, oltre a proteggere anche gli abitanti delle isole che hanno maggiori difficoltà nel raggiungere la terraferma, vivendo lo svantaggio della doppia insularità - ha sottolineato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Una fase decisiva che, insieme al potenziamento e all'incremento delle strutture vaccinali sul territorio regionale, in continua crescita, contribuirà ad accelerare i tempi per la completa immunizzazione dei Sardi, condizione necessaria per la ripartenza di tutte le attività economiche, non solo di quelle turistiche, e la ripresa di una normale vita sociale per tutti. I positivi risultati del quadro epidemiologico di queste ultime settimane sono il frutto dei sacrifici dei Sardi e dell'incessante impegno delle Istituzioni sul fronte della pandemia". Solinas ha proseguito: "La Sardegna da lunedì attende il passaggio ad altra colorazione, che potrà restituire parte delle libertà a cittadini e imprese, in attesa dell'annunciata modifica della valutazione dei parametri, da noi sollecitata, che vedrà certamente premiato il nostro impegno. Come riportato dalla stampa nei giorni scorsi, se fossero già applicati i nuovi parametri, la Sardegna sarebbe l'unica Regione in Italia, insieme al Molise, classificata bianca". (segue) (Rsc)