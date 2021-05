Amministrative: ministro Patuanelli, l'alleanza con i dem va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte ha detto 'chiamateci di sinistra o di destra. Siamo per l'inclusione, la giustizia sociale, ma guarderemo alle esigenze dell'elettorato moderato'. Sembra si torni al Movimento delle origini me "nelle parole di Conte il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, vede altro: "Un principio che non abbiamo mai abbandonato, la necessità di parlare dei temi, delle risposte che servono ai cittadini - dice a "la Repubblica" - Ma ha fatto bene a fare dei distinguo e a precisare che alcuni tipi di propaganda politica propri di questa destra sono incompatibili col Movimento". Patuanelli ha parlato più volte della necessità di stare nel centrosinistra. "Il Movimento ha avuto un'esperienza di governo molto importante e molto complessa, per la gestione della pandemia, e si è dimostrato una forza politica affidabile, pronta a sfidare la destra. L'importante è avere un progetto chiaro che definisca la nostra proposta politica. Oggi parlare delle Pmi, delle difficoltà dei lavoratori autonomi, è essenziale. Come continuare a parlare di transizione ecologica, diritti sociali, difesa dei più deboli. Proprio e anche al mondo delle imprese abbiamo dimostrato di essere affidabili, varando provvedimenti che ci chiedono oggi di confermare o potenziare". (segue) (Res)