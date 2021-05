© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta violenze in Terra Santa. La Palestina deve essere riconosciuta come Stato e i palestinesi sono un popolo che non può essere dimenticato e cancellato. Per la pace e la sicurezza sono necessari due popoli e due stati. Fiero di essere cittadino onorario palestinese.” Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)